Sasha | il bambino nato senza occhi ha trovato una famiglia per Natale

(Di venerdì 27 dicembre 2019)è undavvero speciale: purtroppo è, ma per le feste dihaunache lo ha adottato. Infatti, il piccolo era stato abbandodalla mamma alla nascita ma le feste natalizie le ha passate nel calore e nell’affetto di una nuova casa. La madre, cresciuta in un orfanotrofio russo, pensava di non riuscire a dargli le cure e l’aiuto necessario. per questo ha affidato il piccolo all’ospedale. Nella struttura un’infermiera di Tomsk lo ha accudito fino a quando è stato adottato.non potrà mai vedere il mondo perché èbulbi oculari a causa di una rara malattia che hanno soltanto altre due persone al mondo., ilin Russiaha compiuto otto mesi prima di essere adottato, ma finalmente unalo ha accolto con affetto. Il piccolo è stato adottato nel ...

