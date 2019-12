Sanremo 2020 | Romina Power ci sarà? Malgioglio vuole convincerla così

Leggi la notizia su gossipetv

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Albano Carrisi e? Cristianoci spera In tanti sperano chee Albano Carrisi siano presenti entrambi al Festival di, e come loro anche Cristianoche ha scritto per entrambi un pezzo che secondo lui potrebbe avere successo anche in America Latina. “Spero – queste le … L'articolociproviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Tiziano Ferro, confermata la presenza a Sanremo per tutte le serate - rtl1025 : ?? #Sanremo2020, #TizianoFerro ci sarà tutte le sere ?? @TizianoFerro - ThomasOfficial : Questa sera in diretta su Rai1 dalle ore 21.00 sarò in gara alla Finalissima di Sanremo Giovani 2020 e suonerò live… -