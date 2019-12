Sanremo 2020 | Antonella Clerici | la rivincita per una puntata

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 dicembre 2019)ha appena terminato la sua avventura con lo “Zecchino d’oro” e alla ” Maratona Telethon”, ma dal prossimo anno riconquisterà la Rai conducendo altre trasmissioni. La biondissima conduttrice ha dichiarato, in una recente intervista al settimanale Oggi, che sarà presente alla settantesima edizione del Festival di. Ecco quali sono state le parole dellaDurante l’intervista rilasciata al noto settimanale, la storica conduttrice della Rai ha confermato la sua presenza al Festival del. Per la prossima edizione diinfatti il celebre conduttore Amadeus sarà affiancato da ben dieci donne, due per ogni: una di queste sarà proprio. Le parole della conduttrice della Rai sono state molto chiare: “? Penso proprio che ci andrò, andrò a trovare Amadeus anche ...

trash_italiano : Tiziano Ferro, confermata la presenza a Sanremo per tutte le serate - rtl1025 : ?? #Sanremo2020, #TizianoFerro ci sarà tutte le sere ?? @TizianoFerro - ThomasOfficial : Questa sera in diretta su Rai1 dalle ore 21.00 sarò in gara alla Finalissima di Sanremo Giovani 2020 e suonerò live… -