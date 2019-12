San Tommaso | domani la ripresa degli allenamenti | resta il nodo allenatore

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Il Santorna in campo. Dopo il rinvio della gara contro il Corigliano, i grifonipomeriggio riprenderanno glial “De Cicco” di Pratola Serra. La squadra svolgerà una doppia seduta nei giorni 28 dicembre e 29 dicembre. Nel pomeriggio di domenica, effettuerà un test amichevole contro il Cimitile (ore 15). Poi il 30 pomeriggio e l’ultimo allenamento dell’anno, salvo variazioni, ci sarà la mattina del 31 dicembre. Il tutto mentreda sciogliere il. Nelle scorse ore era previsto l’annuncio di Sergio La Cava alla guida dei grifoni. Annuncio che tarda ad arrivare. Nel frattempo dal mercato arriva un rinforzo per il reparto under. Dal Brindisi arriva Walter Galiano, difensore classe ’01. Foto: pagina facebook A.C.D. San. L'articolo Sanla ...

