San Tommaso clamoroso dietrofront | in panchina torna Liquidato

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino –in casa San. Dopo vari abboccamenti con Sergio La Cava arriva il colpo di scena per i grifoni del presidente Cucciniello. La società ha deciso di richiamare in sella allail tecnico Stefano. Quest’ultimo esonerato lo scorso 18 dicembre dopo il ko casalingo contro il Nola. Ecco la nota ufficiale: “L’A.C.D. SanCalcio comunica di aver ri-affidato la guida tecnica della prima squadra al mister Stefano. Dopo vari giorni di riflessione e un lungo colloquio tra le parti, la società ha convenuto insieme all’allenatore ex Fondi e Frattese, tra le altre, di unire di nuovo le forze per il bene dei grifoni e per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Tutta la famiglia dell’A.C.D. SanCalcio è molto felice di poter riabbracciare il mister Stefanoa cui va un grande ...

