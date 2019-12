Salumi e formaggi | quali | quanti e come metterli

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Irappresentano l'antipasto più classico degli italiani, grazie alla straordinaria varietà età dei prodotti locali, ma per ottenere il massimo risultato non basta sceglierli e disporli a caso. Al contrario, esiste una ricchissima serie di regole da rispettare se si punta davvero a deliziare gli ospiti. Anzitutto, due premesse: meglio serviresu due taglieri (o piatti da portata) separati in modo da non rischiare sovrapposizioni di profumi. Inoltre, gli affettati vanno disposti delicatamente, fetta dopo fetta, non rovesciati direttamente dalla busta preparata dalere - che li avrà affettati in giornata - in una massa ormai inevitabilmente compatta. Idem per i, specie quelli a cui è opportuno eliminare la crosta e da porzionare. L'obiettivo insomma è che chiunque possa avvicinarsi al buffet e ...

