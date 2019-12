Salerno | concerto con dedica ai camorristi al 41 bis del cantante neo-melodico

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Minifuori da un esercizio commerciale con tanto dia tutti coloro «che stanno al 41bis per una presta libertà». Non si tratta di uno sketch di qualche comico, ma della vita (vera) di Niko Pandetta, cantate neo-. L’accaduto è stato denunciato via social dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borelli: «A Fisciano si è consumata una vigilia di Natale all’insegna della camorra», ha scritto Borelli. «È assurdo che le autorità non fermino questi spettacoli di indecenza e inciviltà, che vanno contro la legge e che inneggiano a schierarsi contro lo Stato», ha aggiunto il consigliere regionale dei Verdi. «Napoli non è Niko Pandetta e Niko Pandetta non è Napoli – prosegue Borrelli – questi sono i personaggi che fanno più male alla nostra terra, tentando di normalizzare la camorra elogiandola nei testi delle proprie ...

