Russia | “Operativi i nostri missili ipersonici” | è la nuova arma “invincibile” annunciata

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dopo il battesimo la settimana scorsa da parte di Donald Trump delle Forze spaziali americane, laa sua volta accelera nellacorsa aglimenti. Il ministro delle difesa Sergei Shoigu, infatti, ha ufficialmente informato il presidente Vladimir Putin che il primo reggimentostico equipaggiato con istrategici ipersonici Avangard è oggi “entrato in servizio, alle 10 ora di Mosca“. Si tratta di una“invincibile“ che Putin aveva già annunciato un anno fa, ovvero un missile in grado di raggiungere, secondo fonti ufficiali russe, una velocità nell’atmosfera di Mach 27, circa 33.000 chilometri l’ora. Di fatto, è in grado di colpire qualsiasi obiettivo nell’arco di pochi minuti. Può inoltre, ha sottolineato Putin, compiere veloci virate e cambiare repentinamente altitudine, divenendo così quasi impossibile ...

