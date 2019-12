Rugby | Pro 14 2019-2020 | le formazioni di Benetton-Zebre I XV titolari per la sfida di

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ad una settimana esatta dalla vittoria esterna per 8-13 del, si giocherà domani, sabato 28 dicembre, alle ore 14.00, questa volta a Monigo, Treviso, la gara valida per la nona giornata del Pro 14 diche opporrà, per la seconda delle tre volte in programma nella stagione regolare dell’ex torneo celtico, le due franchigie italiane,, con i trevigiani avvantaggiati dal fattore campo (giocheranno in casa anche la terza, all’ultima giornata). Sono state comunicate oggi, a pochi minuti di distanza l’una dall’altra, ledelle squadre che tra meno di 24 ore scenderanno in campo a Monigo: tra i padroni di casa ci saranno sei cambi rispetto ai 23 prescelti per ladella scorsa settimana, mentre tra gli ospiti sono quattro gli uomini diversi nel XV iniziale, tutti tra gli avanti, rispetto al match di Parma. Di ...

