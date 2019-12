Rugby | Coppa Italia 2019-2020 | Rovigo giocherà in casa la finale contro Padova

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sisabato 18 gennaio, alle ore 15.00 a, la gara valida per ladelladiche opporrà le due vincitrici delle semifinali giocate nel mese di dicembre, ovvero i padroni didel Femi-CZe gli ospiti dell’Argos Petrarca. I polesani giocheranno dunque col vantaggio del fattore campo. La FIR ha ricevuto il parere favorevole delle due società a disputare l’inindi una delle due e poi ha scelto lo stadio “Mario Battaglini” diper l’ultimo atto della: si tratterà della sfida numero 167 tra, in quello che per quanto riguarda la palla ovale è il “Derby d’“. Di seguito il programma completo della. PROGRAMMA– sabato 18 gennaio, ore 15.00 Stadio “Mario Battaglini”,Femi-CZv Argos ...

