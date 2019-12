Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione | bufera per il regalo di Natale al figlio Dodo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Perquesto è il primoda genitori. La coppia, che l’estate scorsa ha dato il benvenuto al piccolo, ha festeggiato in famiglia tra chiacchiere, risate e tanti regali. Nel 2020, poi, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne pronunceranno finalmente il fatidico sì. Il matrimonio, in realtà, era stato annunciato tempo fa. Era in programma a giugno scorso a Gaeta, ma la scoperta della gravidanza ha fatto slittare il loro grande giorno.preferiscono godersi i primi mesi di vita del loro bambino e per questo non hanno ancora fissato una nuova data per le nozze: “Non vedo l’ora di sposare, ancora non siamo riusciti a fissare la data. Per adesso il nostro cucciolo ha la priorità assoluta, ma non escludiamo che il 2020 possa portarci questa ennesima gioia, quella di diventare finalmente marito e moglie”, ha raccontato ...

zazoomblog : Rosa Perrotta sbotta: “Mi sento una suora con Pietro non è come prima” - #Perrotta #sbotta: #sento #suora - giul91 : Rosa Perrotta e Tartaglione sono quelli che mettono bocca e giudicano tutti, ma se qualcuno gli scrive che una macc… - nico_lai93 : RT @domenicalive: Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione e un piccolo Dodo addormentato nella #cabinagold più tenera di #domenicalive https://… -