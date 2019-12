Rosa e Pietro problemi sotto le lenzuola | la decisione di lui | le nuove parole di lei

Leggi la notizia su gossipetv

(Di venerdì 27 dicembre 2019)Perrotta farivelazioni dopo l’intervista sull’intimità cambiata conTartaglione Sta facendo parecchio discutere l’ultima intervista chePerrotta ha rilasciato al settimanale Chi. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi opinionista fissa di Barbara d’Urso, ha ammesso di avere qualche problema di intimità con il fidanzatoTartaglione. Da quanto è nato … L'articolole: ladi lui, ledi lei proviene da Gossip e Tv.

pietro_M6868 : ...Chi non conosce il numero delle zambe del gambero rosa? ???? Buonasera a tutti, twitteri! ???? #leredita - Noovyis : (Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, bufera per il regalo di Natale al figlio Dodo: “Ridicoli!”) Playhitmusic -… - StefaniaC11 : @PBPcalcio Pietro, pensi che questa accordo con Raiola possa significare qualcosa anche per altri suoi assistiti ch… -