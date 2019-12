Romina Power | lutto improvviso | “Era vita pura | sono devastata”

Leggi la notizia su viagginews

(Di venerdì 27 dicembre 2019), ex moglie del cantante Albano Carrisi, è stata sconvolta da un nuovopochi giorni dopo la morte della mamma del cantante di Cellino San Marco. Per, ex moglie di Albano, si sta rivelando un anno davvero doloroso e colmo di sofferenze. La prima crisi fu legata alla scomparsa della madre … L'articolo: “Eradevastata” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : Romina Power dopo mamma Jolanda altro lutto devastante per lei “Era vita pura” - infoitcultura : Romina Power il nuovo dolore a Natale: “Lui era amore” - infoitcultura : ‘Sono innamorato di…’: Al Bano rompe il silenzio, la ‘coltellata’ a Romina Power e Loredana Lecciso -