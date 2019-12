Romina Power | ‘Ho avuto gli auguri di Natale da Ylenia | è viva ed è cambiata Ecco cosa

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di venerdì 27 dicembre 2019)continua a cercare la primogenitanon ha nessuna intenzione di arrendersi. Infatti, nonostante siano trascorsi quasi 26 anni dalla scomparsa della primogenitaCarrisi, la cantante statunitense è convinta che sia ancora in vita. Essendo nel periodo natalizio la malinconia della donna aumenta sempre di più. L’ex moglie di Al Bano non ha mai smesso di cercarla, ad esempio alcune settimane fa ha fatto un nuovo appello con tanto di nuove foto segnaletica con l’aiuto di Chi l’ha visto? “Deve essereda allora, ma se qualcuno vedesse una donna che le assomiglia, mi contatti per favore”, ha detto la statunitense. Il nuovo appello della cantante statunitense Di recenteè tornata a ricordareche nel 1994 ha fatto perdere le sue tracce mentre si trovava a New Orleans. Una sparizione che ha rotto diversi equilibri ...

