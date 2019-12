Romanzo Italiano sabato 28 dicembre su Rai 3 Anticipazioni del secondo appuntamento

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di venerdì 27 dicembre 2019)su Rai 3 con Annalena Benini La puntata di28alle 18:00: letorna con il suo28, alle 18.00 su Rai3. La giornalista Annalena Benini, attraverso un viaggio in otto regioni d’Italia raccoglie le storie di 29 autori della letteratura italiana contemporanea per esplorare quanto il territorio in cui vivono o hanno vissuto sia stato significativo nella costruzione della loro identità di scrittori. In questo, in Toscana, Annalena Benini si immerge con Marco Malvaldi nella città di Pisa, che fa da sfondo alla fortunata serie di gialli “I Delitti del Barlume” per poi recarsi a Roccamare nel Grossetano, per incontrare nella sua casa Sandro Veronesi, pratese di nascita, autore prolifico e geniale, Premio Strega con “Caos Calmo”. La costa tirrenica è anche la terra di nascita di ...

