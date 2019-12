Roma-Viterbo e Roma-Lido | da Regione Lazio 800 mln per rinnovo linee

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019)– In arrivo dalla800 milioni di euro per l’acquisto di nuovi treni e per il miglioramento delle infrastrutture delle ferrovie-Civita Castellana-. Ad annunciarlo oggi nel cantiere della stazione Flaminio, il presidente della, Nicola Zingaretti – insieme al vicepresidente Daniele Leodori, all’assessore regionale ai Trasporti, Mauro Alessandri, l’amministratore Unico di Astral, Antonio Mallamo e il presidente di Cotral Spa, Amalia Colaceci – che lo ha definito “il piu’ grande investimento dellasul trasporto pubblico della Capitale”. Nello specifico, per i nuovi convogli delle duesaranno utilizzati 315 milioni di euro; per l’infrastruttura della144 milioni e per l’ammodernamento della linea337 milioni. Inoltre, per quanto ...

nzingaretti : Roma-Lido e Roma-Viterbo: ora basta. la Regione riprende la gestione. Riaprono i cantieri, 800 milioni di euro per… - TreninoBlu : RT @nzingaretti: Roma-Lido e Roma-Viterbo: ora basta. la Regione riprende la gestione. Riaprono i cantieri, 800 milioni di euro per nuovi t… - Mamifacciailfa1 : @nzingaretti Roma Viterbo più de n ora e mezzo de viaggio.. Nun te dico altro zinga -