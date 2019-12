Roma | incendio su autobus Atac

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un bus che stava rientrando in rimessa percorrendo il Raccordo all’altezza di via della Pisana – senza passeggeri a bordo – è stato interessato da un: lo rende noto. L’autista ha tentato di spegnere le fiamme ma senza successo. Sul posto i vigili del fuoco. Il mezzo era in servizio da 13 anni.L'articolosuMeteo Web.

enpaonlus : Incendio in appartamento a Roma, i vigili fuoco salvano gatto - La Stampa - emergenzavvf : #Incendio in un appartamento nel quartiere Nomentano a #Roma. Intervento dei #vigilidelfuoco nel pomeriggio di… - zazoomblog : Roma incendio sul Gra: bus in fiamme l’autista è salvo - #incendio #fiamme #l’autista #salvo -