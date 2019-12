Roma | in centinaia ai funerali di Gaia e Camilla L’omelia del parroco | “Riflettiamo su

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Amici, familiari, compagni di classe e tanti cittadini affollano la chiesta del Preziosissimo Sangue aper idi, le due amiche di 16 anni travolte e uccise nella notte tra sabato e domenica scorsa in Corso Francia da Pietro Genovese, il figlio del regista Paolo risultato positivo all’alcol test. La parrocchia, in via Flaminia Vecchia, è gremita e tanta gente segue le esequie all’esterno. Le due bare bianche sono entrate in chiesa l’una accanto all’altra, tra due ali di folla commossa: i genitori hanno voluto chefossero insieme anche in quest’ultima occasione. A celebrare le esequie è ildon Gianni Matteo Botto: “Siamo abituati a vivere tra tecnologie e innovazione eppure brancoliamo nel buio ed è quello su cui dobbiamo riflettere: su questa ora buia”, ha esordito nell’omelia ...

