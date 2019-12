Roma | breve focus sulla stagione giallorossa fino ad oggi

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 27 dicembre 2019)adLadellaè al di sopra delle aspettative: dopo lo scetticismo iniziale, i giallorossi sono quarti in Serie A e ai sedicesimi di Europa League. Facciamomente il punto della situazione. LEGGI ANCHE: Calciomercato: il punto in entrata e uscita in vista di gennaio Laha superato lo scetticismo di inizioDopo aver terminato lo scorso campionato al sesto posto, con Di Francesco esonerato in marzo, laaveva bisogno di nuove garanzie per affrontare la nuova. La societàha deciso, però, di affidare la panchina a Paulo Fonseca, sicuramente non un nome che ha fatto impazzire i tifosi la scorsa estate. Anche la squadra è stata molto ritoccata: via Olsen, Manolas, El Shaarawy, Shick, Marcano, Nzonzi, Defrel e De Rossi, dentro Pau Lopez, Smalling, Mancini, Mkhitaryan, ...

