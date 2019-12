Rod Stewart | Protestavo contro la guerra solo per sco**re Se marciavi dovevi

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Negli anni Sessanta partecipavo alle marcelaper portarmi a letto le donne”. Lo confessa il cantautore britannico Rod. Intervistato dal programma BBC Reel Stories, l’artista classe 1945 ha rivelato di aver preso parte alle proteste per il disarmo nucleare più per conoscere ragazze che per dare il proprio contributo alla battaglia pacifista. A riportare le parole pronunciate danel corso della trasmissione è il Daily Mail.“Andavamo alle marce organizzate dalla Campaign for Nuclear Disarmament, ma io lo facevo per sco***e. Dellanon mi importava nulla. Eraribellione, nient’altro”. ha detto il cantautore. Il riferimento è alla CND, organizzazionel’uso di armi nucleari, chimiche e biologiche nata a Londra nel febbraio 1958. L’organizzazione portò moltissimi ...

