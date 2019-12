Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Sono più forte di prima, non ho paura di sbagliare”. A confessarlo è uno dei ballerini più famosi al mondo la cui carriera è iniziata prestissimo quando, all’età di 12 anni, ha deciso partecipare alle audizioniScuola di Ballo del Teatro alla Scala. Da quel giorno di anni ne sono trascorsi trentadue econtinua ad incantare gli amantidanza. Un incanto che tornerà su Rai Uno il 1° gennaio, in occasioneterza edizione di “Danza con me”, il grande showdanza con protagonista il ballerino classe 1975, coadiuvato dalla conduzione di Giampaolo Morelli e Geppi Cucciari.Alla vigilia dello show,si confessa a 7 - CorriereSera.“A 19 anni avrei voluto una moto. La desideravo molto, ma i miei genitori non hanno lasciato che la prendessi: alla fine anche questa cosa ...

HuffPostItalia : Roberto Bolle: 'Ero insicuro in tv, oggi grazie all'affetto della gente non ho più paura di sbagliare' - AvvMennillo : Roberto Bolle oggi su 7: «Sono più forte di prima. Se mi fanno un torto però subisco» - danielameneghe3 : RT @RevenewsI: Il 1° gennaio 2020 torna in prima serata lo show dell’étoile @RobertoBolle, che amalgama ironia e pathos per parlare di cont… -