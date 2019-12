Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – E’ in programma per domani sera, 28 Dicembre ore 19:00, presso la Chiesa Maria SS. Annunziata dila 4^ “dei cori parrocchialiDeo”, inserita nella festa 38esima Festa dell’emigrante promossa dal Comune di Foiano in Val Fortore in collaborazione con il Comune die il Comune di Castelvetere in Val Fortore. Oltre al coro di“Maria SS Annunziata” si esibiranno il coro “Madre Teresa di Calcutta” di Pesco Sannita e il Coro “Santa Maria della Libera” di Colle Sannita. L'articolo, sil’appuntamento con laDeo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Reino, si rinnova l'appuntamento con la #Rassegna Jubilate Deo ** -