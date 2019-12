Regione | da mezzanotte scatta l’allerta neve | precipitazioni dai 300 metri

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 6 minutiNapoli – La Protezione civile dellaCampania ha emanato un’allertaa partire dallae fino alle 23.59 di domenica. Nell’avviso si evidenziano “Possibilinevose, a partire dalla mattina di sabato 28, generalmente oltre i 300-500 m. Venti localmente forti, dalla tarda mattinata di sabato 28, da nord-nord-est. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte, dalla mattina di domani sabato 28. Gelate persistenti a quote basse dal pomeriggio-sera”. La criticità idrogeologica è Verde poiché non si prevedono piogge e temporali tali da determinare questo tipo di rischio. Si raccomanda alle autorità competenti di seguire le comunicazioni ufficiali diramate dalla Sala operativa e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, con riferimento al rischio ...

