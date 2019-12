Regione Campania | 150 nuovi bus per il trasporto pubblico | De Luca In 18 mesi Eav sarà

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sono stati consegnati questa mattina nel piazzale-parcheggio antistante la Stazione Marittima di Napoli i 150autobus acquistati dallae destinati ai servizi diurbani e interurbani. La consegna è avvenuta alla presenza del presidente della, Vincenzo De, e dei dirigenti delle aziende die di produzione degli stessi autobus. Riferendosi alla consegna di mille bus che saranno consegnati nell’arco del 2020 alle aziende regionali, Deha parlato di “più grande investimento sulsu gomma tra tutte le Regioni d’Italia, uno sforzo gigantesco che farà dellalacon il parco mezzi più moderno d’Italia”. “Abbiamo ancora una situazione di sofferenza su Eav – ha continuato – perché da 35 anni non si acquistava un treno nuovo né si faceva una ...

