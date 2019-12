Regionali in Calabria | Berlusconi gli chiede di sostenere Santelli | candidata del

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dopo aver tentato un approccio con Pippo Callipo e con il Pd, e dopo non essere riuscito nemmeno ad aprire la porta dell’imprenditore candidato con il centrosinistra alla Regione, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto fa un passo indietro e mette la parola fine alle sue speranze di candidarsi alledel 26 gennaio. L’annuncio è arrivato via social il giorno dopo l’invito del presidente di Forza Italia Silvioche gli ha chiesto diladi centrodestra Jole, sua ex fedelissima e da lui stesso definita “traditrice” dopo aver accettato la proposta di guidare, al suo posto, la coalizione. “Calabresi carissimi, – scrive Occhiuto – la mia corsa finisce qui. Su suggerimento di tanti amici coinvolti e dopo l’ennesima sollecitazione del presidenteho deciso di farmi da parte. Silvioè una persona a me cara, ...

