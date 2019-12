Regionali Calabria | Occhiuto ritira la candidatura | “Ho deciso di farmi da parte Ho

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Calabresi carissimi, la mia corsa finisce qui”. Lo annuncia sul proprio profilo facebook il sindaco di Cosenza, Mario, in riferimento allaalla presidenza della regionedopo l’appello lanciato ieri da Silvio Berlusconi. “Su suggerimento di tanti amici coinvolti – afferma– e dopo l’ennesima sollecitazione del Presidente Berlusconi hodida. Silvio Berlusconi è una persona a me cara, che ho sempre stimato e ammirato, e oggi al punto in cui siamo ho giudicato il suo invito giusto e sensato”. “D’altronde – aggiunge ancora il sindaco di Cosenza – non ci sono le condizioni per portare avanti da soli il progetto di cambiamento della Regioneche avevamo in mente, con la speranza di una vittoria elettorale. Infatti l’attuale sistema elettorale prevede ...

