Reddito di cittadinanza anche a chi ha il suv | 80 furbetti a Caserta

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Pina Francone Operazione della Guardia di Finanza di, che ha individuato e denunciato decine di "insospettabili" che ricevevano il sussidio non avendone in realtà alcun diritto Camerieri, baristi, pizzaioli, operai, magazzinieri, muratori, commercianti. E pure il proprietario di un suv. Sono queste alcune delle ottanta persone che la Guardia di Finanza diha individuato e denunciato alle autorità competenti per ricevere ildipura non avendone alcun diritto. Cassieri, addetti ad autolavaggi, calzaturieri, titolari di partite iva chiuse, l'ex proprietario di un caseificio locale e alcuni ambulanti che sono soliti sostare davanti alla Reggia di. Sono finiti tutti nell’elenco degli ottanta "" del sussidio contro la povertà (tanto caro al Movimento 5 Stelle), scovati negli ultimi mesi dai militari delle Fiamme Gialle ...

