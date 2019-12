Reclamo di Facebook contro l' ordine di riattivare la pagina di CasaPound

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)non ci sta e presenta unl'ordinanza del Tribunale di Roma che lo scorso 12 dicembre ha ordinato l'immediata riattivazione delle pagine di. "Ci sono prove concrete chesia stata impegnata in odio organizzato e che abbia ripetutamente violato le nostre regole. Per questo motivo abbiamo presentatol'ordinanza del Tribunale di Roma", ha commentato un portavoce diItalia. "Non vogliamo che le persone o i gruppi che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono utilizzino i nostri servizi, non importa di chi si tratti. Per questo motivo abbiamo una policy sulle persone e sulle organizzazioni pericolose che vieta a coloro che sono impegnati in "odio organizzato" di utilizzare i nostri servizi", ha continuato, specificando che "partiti politici e candidati, così come tutti gli individui e le organizzazioni ...

giornalettismo : #Facebook ha presentato reclamo contro l'ordinanza del tribunale di Roma che ordinava di riattivare le pagine di… - PatrizSarda : RT @ManuelaBellipan: Facebook fa un reclamo al tribunale che ha ordinato la riapertura della pagina di Casapound: 'le organizzazioni che d… - dario74x : RT @Adnkronos: #CasaPound, Facebook non si arrende e presenta reclamo -