Rapporto EF EPI 2019: Italia ultima in Europa per la conoscenza dell’Inglese (Di venerdì 27 dicembre 2019) Secondo il Rapporto EPI (Englis Proficiency Index) pubblicato per il 2019 da EF (Education First), l’Italia è ultima in Europa per la conoscenza della lingua Inglese. Si tratta di un dato non certo lusinghiero, che certifica come lo studio della lingua più utilizzata nel mondo occidentale sia piuttosto deficitario. Ciò è ancor più vero in considerazione del fatto che “oltre un miliardo di persone parlano inglese come prima o seconda lingua” – riferisce il Rapporto EF EPI – “e molte altre centinaia di milioni come terza o quarta”. In virtù di una tale diffusione, ne consegue che “per le imprese in espansione, i giovani laureati, gli scienziati, i ricercatori e i turisti di tutto il mondo, il livello di conoscenza dell’Inglese allarga gli orizzonti, riduce le barriere e accelera lo scambio di informazioni“. La classifica mondiale ed europea Il Rapporto si basa sui dati ... Leggi la notizia su newsmondo

