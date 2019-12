Raccolta fondi per Rico | bimbo di 5 anni con una rara malattia al cuore

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiMugnano di Napoli – “Aiutiamo”, l’appello lanciato dalla mamma Alina è diventato virale in rete: migliaia di condivisioni per ladiurgente che potrebbe permettere a, undi 5di Mugnano di Napoli, di essere operato in Olanda. È affetto da unagenetica al, chiamata cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, che può essere asintomatica e provocare la morte improvvisa. “È unadelcaratterizzata da un ingrandimento delle cellule che lo costituiscono e da un ispessimento delle pareti del ventlo sinistro – spiega Alina su GoFundMe – La cavità ventlare si riduce e l’azione di pompaggio svolta dalrisulta meno efficace”.è in cura dalla nascita all’ospedale Monaldi di Napoli. È stato visitato anche in Russia, da dove proviene la madre: “È stato ...

