Quelle moschee del Pakistan che finanziano il jihad

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “I nostri fratelli aspettano un segno da noi. Dobbiamo aiutarli come possiamo, mentre combattono ilper impedire ai nemici di smembrare il. Tutto quello che consegnerete, verrà mandato ai mujaheddin impegnati in Afghanistan e in Kashmir a lottare contro chi ci minaccia e vuole appropriarsi di quello che ci appartiene”. Nella moschea Kajore Jumat di Peshawar, il sole del primo pomeriggio crea ritagli di luce che ne mettono in risalto la finezza architettonica. Ma i fedeli che hanno appena terminato la preghiera si trovano davanti a richieste oscure e preoccupanti, che contrastano con quei raggi luminosi. Un uomo si alza e chiede alla “platea” di ascoltarlo. “Vi toglierò solo pochi minuti. Vi farò un esempio di un grande combattente. Ora si trova in Afghanistan e, impegnato al fianco dei talebani, non mangia da due giorni. I vostri soldi andranno in buona parte a lui. ...

