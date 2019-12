Quegli assegni ai Papi dell'ex cardinale accusato di pedofilia (Di venerdì 27 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Una ricostruzione del Washington Post svela le cifre versate dall'ex cardinale McCarrick ai Papi: 600mila dollari complessivi Un link tra l'ex cardinale Theodore McCarrick, ora ridotto allo stato laicale per le accuse di abusi ai danni di seminaristi - accuse ritenute valide dall'arcidiocesi di New York - e condannato ad una vita di preghiera e penitenza, e due ex Papi della Chiesa cattolica. Un collegamento, peraltro, passante da assegni che "Zio Ted", come veniva chiamato in certi ambienti, avrebbe versato in favore di Giovanni Paolo II prima e di Benedetto XVI poi. Questo è il retroscena ripercorso dal Washington Post, che riporta anche una cifra complessiva: 600mila dollari. Soldi che, però, sarebbero stati destinati in genere a consacrati di vario titolo. Così come approfondito pure dalla Lapresse. Non sono solo i due ex pontefici della Chiesa cattolica ... Leggi la notizia su ilgiornale

