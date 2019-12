Previsioni Meteo Aeronautica Militare | freddo e neve nel weekend | il bollettino fino al 2

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ildel serviziorologico dell’: leper oggi, domani e per i prossimi giorni,al 2 Gennaio 2020. Oggi al Nord: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo nuvolosità compatta su Valle D’Aosta, aree più settentrionali del Piemonte e l’intero settore alpino con nevicate a quote intorno ai 1200-1400 metri; attenuazione delle nubi e fine dei fenomeni su Valle D’Aosta ed aree nord del Piemonte dal pomeriggio; possibili isolate deboli piogge al pomeriggio-sera su aree costiere di Veneto e Romagna; durante le prime ore del mattino formazione di foschie anche dense e locali banchi di nebbia sulle zone pianeggianti e nelle valli interne. Centro e Sardegna: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti nel pomeriggio su sardegna e settori costieri del Lazio con piogge isolate ...

