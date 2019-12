Presentati a Napoli i 150 nuovi autobus per il trasporto pubblico regionale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutopoco fa alla Stazione Marittima di, i primi 150acquistati dalla Regione Campania per illocale. Andranno in gestione agli enti regionali, specialmente alle aziende che lavorano sul territorio napoletano. I mezzi prodotti da Industria Italiana, fanno parte degli investimenti della Regione per migliorare la libera mobilità su tutto il territorio campano. “Cercheremo di fare un passo avanti nella qualità del– racconta il governatore De Luca ai microfoni dell’Ansa –locale: 200li consegniamo entro gennaio, altri 200 in primavera, e per altri 500 siamo già in gara per la loro realizzazione. Uno sforzo gigantesco che farà della Campania la regione con il parco mezzi più moderno d’Italia“. L'articoloi 150per il ...

