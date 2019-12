Prescrizione | il Pd sfida i 5Stelle | presentata la proposta dem

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) E’ stataladem sulla: “Sospenderla per tre anni e sei mesi”. E’del Pd al M5s e al ministro Bonafede. ROMA – Alta tensione al governo. Nella giornata di venerdì 27 dicembre 2019 è stataladem sulla. “Il nostro obiettivo – hanno dichiarato dal Nazareno in conferenza stampa – non è far cadere il governo ma avere un processo in tempi certi. E’ una battaglia di civiltà, non di propaganda“. “Il PD – ha aggiunto Nicola Zingaretti in una nota – è per una giustizia al servizio dei cittadini, per empi certi nei processi nei quali i colpevoli vengano condannati, agli innocenti venga riconosciuta l’innocenza e nei quali le imprese, che hanno contenziosi, possano contare su esiti rapidi. E’ questo il senso della nostra iniziativa ...

GHERARDIMAURO1 : RT @Storace: Il Pd sfida i grillini sulla prescrizione: arriva un pdl contro la riforma Bonafede - Secolo d'Italia - vendutoschifoso : RT @Storace: Il Pd sfida i grillini sulla prescrizione: arriva un pdl contro la riforma Bonafede - Secolo d'Italia - Storace : Il Pd sfida i grillini sulla prescrizione: arriva un pdl contro la riforma Bonafede - Secolo d'Italia -