Potenza, drammatico incidente sul lavoro: muore un operaio forestale (Di venerdì 27 dicembre 2019) Un 50enne di Rionero è stato travolto e ucciso da un albero nella zona dei laghi di Monticchio, in provincia di Potenza, in un ennesimo incidente sul lavoro. E’ stato travolto da un albero, per cause in fase di accertamento, mentre stava effettuando lavori di manutenzione della zona dei laghi di Monticchio, delegati al Consorzio … L'articolo Potenza, drammatico incidente sul lavoro: muore un operaio forestale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

