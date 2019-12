Popolare di Bari | perché i vertici spingevano i dipendenti a vendere assicurazioni agli

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dietro le pressioni dell'amministratore delegato De Bustis ai direttori di filiale apolizze assicurative si nasconde il legame tra la banca barese e il colosso assicurativo inglese Aviva. Che in cambio del collocamento dei suoi prodotti, avrebbe comprato azioni della banca. Con i soldi dei correntisti.

fanpage : Che c'entra la Lega con la Banca Popolare di Bari e perché Salvini ora è interessato a salvarla - petergomezblog : Popolare di Bari, la Consob sapeva tutto dal 2016: dai profili di rischio falsati per riempire i clienti di azioni… - CottarelliCPI : Penso che lo #Stato non debba svolgere il ruolo di #banchiere nel lungo periodo perchè non ha vantaggi comparati ri… -