Pokémon Spada e Scudo | la guida ufficiale presenta ben 64 errori scovati da The Pokémon

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) In Giappone è disponibile lastrategicadi, un pratico vademecum per tutti i giocatori, che contiene una serie di consigli e soluzioni si come portare a termine il gioco trovando tutti i mostriciattoli presenti oltre alle loro abilità e mosse.Sfortunatamente però a quanto pare all'interno dellasarebbero stati trovati all'incirca 64, ed a scovarli è stata proprio TheCompany che si è attivata subito per scusarsi con tutti i giocatori per l'increscioso incidente. La maggior parte di questiha a che fare con le mosse che possono essere apprese da vari. Alcune mosse che non possono essere apprese nel gioco sono state elencate come apprendibili e non sono stati elencati i requisiti di livello per alcune di loro.Attualmente l'elenco che raccoglie tutti glipresenti nellasi trova solo in giapponese e ...

Eurogamer_it : La guida ufficiale di #PokémonSpada e #PokémonScudo contiene una serie di errori. - gofuntube : Ho Trovato Il Pokèmon Leggendario | POKEMON SPADA | EP.1 - AmazingFamily4 : Ho Trovato Il Pokèmon Leggendario | POKEMON SPADA | EP.1 -