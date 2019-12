Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Si parla molto di20 in queste ore. Lo sviluppo software procede senza troppi problemi per lo smartphone Android, al punto che in giornata è stata segnalata la disponibilità di una nuovaper il device che è stato lanciato sul mercato negli ultimi mesi. Dopo l'ultimo bollettino riportato sulle nostre pagine, dunque, è importante analizzare in quale direzione stia andando il lavoro degli sviluppatori, nel tentativo di rendere più gradevole l'esperienza di utilizzo di questo smartphone. Secondo quanto emerso fino a questo momento, più in particolare, si tratta dell'aggiornamento, con cui gli utenti che hanno deciso di acquistare un20 potranno toccare con mano ladi novembre. Changelog alla mano, non dovrebbe esserci una rivoluzione nell'esperienza di utilizzo del dispositivo una volta portato a termine il suo download. Insomma, sulla carta il produttore ...

antoniospadaro : La Curia romana non è un palazzo o un armadio pieno di vestiti da indossare per giustificare un cambiamento. La Cur… - GioPao9 : Più vivo che mai #Honor20 con la patch B169 in Italia - OptiMagazine : Più vivo che mai Honor 20 con la patch B169 in Italia -