Pietrelcina | inaugurato il presepe dai dipendenti Whirlpool ed Ex Ilva FOTO&VIDEO

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – Si alza il sipario sulvivente di, la rivisitazione della nascita di Gesù all’interno del bellissimo borgo sannita che ha dato i natali a Padre Pio. Un’atmosfera suggestiva, i vicoli che sono stati imbanditi per dare vita alle attività e ai personaggi dell’epoca. Il tutto con la piena soddisfazione dei tanti visitatori che si sono già fatti vedere nel centro pietrelcinese. Ma quest’anno, oltre alla manifestazione in sè, c’è un qualcosa in più un messaggio di vicinanza che il sindaco Masone ha voluto dare nei confronti dei lavoratori dellae dell’ex. A loro il compito di tagliare il nastro e far “vivere” il. Un bel segnale di vicinanza in un periodo molto difficile per chi rischia di perdere il proprio lavoro ma non può perdere il sorriso per i ...

