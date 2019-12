Pesce surgelato ritirato dal mercato per rischio chimico | elevato contenuto di solfiti

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Code di mazzancolle tropicali ritirate dalperlegato a “valori dioltre i limiti di legge“. Il richiamo volontario per allerta sanitaria – come si legge sul sito web del Ministero della Salute – riguarda il lotto n°1909413-0, del prodotto denominato ‘Code di mazzancolla tropicali 36/40’ a marchio ‘Luna nera’, importate dall’Ecuador.L'articolodalperdi, non consumare MARCHIO E LOTTO Meteo Web.

orapenso : RT @j_gufo: Saranno almeno 30 anni che Capitan Findus si serve di marinai bambini per governare la sua nave e che nutre con insulso pesce s… - LUCA60935016 : RT @j_gufo: Saranno almeno 30 anni che Capitan Findus si serve di marinai bambini per governare la sua nave e che nutre con insulso pesce s… - _Barbara_04 : RT @j_gufo: Saranno almeno 30 anni che Capitan Findus si serve di marinai bambini per governare la sua nave e che nutre con insulso pesce s… -