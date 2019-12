Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Se è vero che “bene o male purché se ne parli”, alloraha fatto centro. Il suo, ha fatto discutere ben prima del suo arrivo nelle sale. Un po’è di un volto noto come Luca Medici che stiamo parlando, un po’difficilmente ci si può aspettare qualcosa di diverso quando si sceglie come trailer un videoclip come Immigrato. E allora piovono critiche e accuse di razzismo da un lato; plauso e l’augurio di diventare senatore a vita dall’altro. Ma per capire davvero cosa siabisogna, prima di tutto, smettere di parlare per partito preso eal cinema. Noi di Notizie.it abbiamo assistito all’anteprima e vi spieghiamodovreste vederlo anche voi.Ci vuole una dose non indifferente di coraggio per girare uncome, che ha il difficilissimo ...

SkyTG24 : #Salvini sul caso Gregoretti: 'Non è un attacco a me ma alla sovranità del popolo italiano. Sono tranquillissimo. S… - notizieit : Perché andare a vedere Tolo Tolo, il nuovo #film di Checco Zalone - cyanidealis : @bestiavdiSatana Fra se ti capita di andare a qualche fiera dei fumetti c'è sempre uno stand con il merchandising d… -