“Per sempre” Elettra Lamborghini | la foto parla chiaro | l’annuncio manda in tilt i social

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Alcuni giorni fa la sexy ereditiera e cantanteha dato nuovamente il meglio di sé con unamolto ‘hot’ che hato in estasi i suoi fan. Aveva infatti proposto uno scatto di lei senza reggiseno ed il suo décolleté esplosivo era nascosto a fatica dalla sua mano. Oggi lei ha invece rivelato una notizia davvero importante per il suo futuro.è legata sentimentalmente al dj Afrojack ed il loro amore procede a gonfie vele. La relazione è talmente in fase avanzata, che lui ha deciso di fare un grande passo. La stessa giovane ha annunciato il grandioso avvenimento con un post che la immortala insieme al suo partner. Vediamo cosa è accaduto e cosa ha affermato l’artista sul profilo Instagram. (Continua dopo laha mostrato a tutti i suoi fan uno splendido anello e la coppia si è mostrata con un enorme sorriso sulle labbra. ...

camphalfblood : Buon Natale e felice capodanno ai miei lettori italiani. Vi auguro tutto il meglio per sempre! ???? - 1913parmacalcio : Nell'anno crociato che sta per finire ci sono serate che rimarranno per sempre nella nostra memoria, come questa de… - pisto_gol : Lukaku lascia battere il calcio di rigore a Esposito-che piange e si commuove a fine gara: la cosa + bella di una… -