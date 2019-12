Pensioni | il presidente Inps | «Flessibilità e aspettativa di vita | ecco la ricetta per

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di venerdì 27 dicembre 2019)Tridico, nel corso della sessione di bilancio si è discusso sull?opportunità di abolire Quota 100, una misura criticata anche dalle istituzioni internazionali. Invece...

Mariastellalong : @AdryWebber Non lo ascolterò perchè è un Presidente di parte invece che per tutti gli italiani,soprattutto i disocc… - pietrogranero : RT @Mafalda86908794: Il sindacato francese #CGT ha lanciato una campagna di solidarietà per raccogliere fondi attraverso Internet e aiutare… - Mafalda86908794 : Il sindacato francese #CGT ha lanciato una campagna di solidarietà per raccogliere fondi attraverso Internet e aiut… -