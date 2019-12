Pensioni 2020 | ritiro in Italia avviene troppo presto

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nell’ultima edizione del ‘Pensions at a Glance 2019′, l’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha fatto presente come ini lavoratori vadano in pensione. Come riportato dall’organizzazione, infatti, glini, pur avendo un’età legale per l’accesso alla pensione di vecchiaia pari a 67 anni, l’età effettiva di uscita dal mondo del lavoro si ferma a 63,3 anni per gli uomini e a 61,5 per le donne. A conti fatti, nella nostra penisola si va in pensionegiovani. Questo rappresenterebbe un problema, almeno stando all’organizzazione parigina, per garantire la sostenibilità del nostro sistemastico. Il suggerimento dato dall’organizzazione è quello di “aumentare l’età effettiva di pensionamento”. Inoltre, consiglia di limitare le forme di prepensionamento e applicando l’adeguamento ...

Corriere : Pensioni 2020, inizia il regno del «contributivo»: così lavoreremo fino a 71 anni (giovani e non) - Corriere : Nuove tasse, bonus casa, pensioni, sconti per la famiglia: ecco cosa cambia nel 2020. Tutte le novità - QLexPipiens : RT @GonnelliLuca: Pensioni 2020, inizia il regno del «contributivo»: così lavoreremo fino a 71 anni (giovani e non) -