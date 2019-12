Pensioni 2020 | l’era del «contributivo» Così i giovani lavoreranno fino a 71 anni

Leggi la notizia su corriere

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dal nuovo anno le renditestiche saranno sempre più collegate ai versamenti effettuati. A quel punto i lavoratori saranno costretti a lasciare a fine carriera. Come superare la legge Fornero (e Quota 100)

