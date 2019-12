Pedofilia | l’inchiesta del Washington Post | “Soldi dal cardinale a Giovanni Paolo II e

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Soldi a Wojtyla e Ratzinger in cambio del silenzio sulla. È la sconcertante accusa che emerge da un’accurata inchiesta del, finora non smentita dalla Santa Sede, che punta il dito nuovamente contro l’exTheodore McCarrick, ridotto allo stato laicale da Papa Francesco proprio per aver commesso abusi sessuali su minori. Violenze che lo “zio Ted”, come si faceva chiamare dalle sue vittime, avrebbe coperto per decenni versando ben 600mila dollari, nell’arco di due decenni, prima a SanII e poi a Benedetto XVI. In questo modo, l’ex arcivescovo disi sarebbe garantito quell’omertà che gli ha permesso una lunga e incontrastata carriera all’interno delle gerarchie della Chiesa cattolica, diventando il porporato più potente negli Usa. Cioè fino al 2018 quando Bergoglio lo ha prima privato della porpora, cosa che non succedeva dal ...

