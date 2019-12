Pedaggio ‘gratis’ e finti incidenti per maxi risarcimenti | truffatore pagherà 85mila euro

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un noleggio irregolare per non pagare ilin tangenziale e far partire richieste di risarcimento per sinistri stradali mai avvenuti. E’ quanto accertato dalla polizia stradale di Napoli che ha sanzionato per benil protagonista della tentata truffa. LA VICENDA – Lo scorso giugno N.P., 38enne giuglianese, ha denunciato alla propria compagnia assicurativa un incidente stradale avvenuto con l’autovettura di una donna risultata completamente ignara dell’accaduto fina a quando la stessa non ha ricevuto una missiva del perito incaricato dall’assicurazione al fine di riscontare i danni del sinistro. A questo punto la donna ha immediatamente sporto querela presso la Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Fuorigrotta, dipendente dalla Sezione della Polizia Stradale di Napoli, per tentata truffa. I ...

