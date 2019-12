Parma | Barillà | «Sto bene qui Futuro alla Reggina? Dico che…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il centrocampista del, Antonino, ha parlatoGazzetta del Sud del suoe della possibilità di ritornareAntonino, centrocampista del, ha parlatoGazzetta del Sud del suoe della possibilità di ritornare, squadra con la quale esordì in Serie A. «Asto, ho un contratto sino al 2022. Ritorno? Mai dire mai. Augurodi andare prima in B e poi in A. Potrei chiudere la carriera nella mia città, sento spesso Missiroli, un giorno potremmo tornare, l’idea sarebbe stuzzicante» Leggi su Calcionews24.com

