Parla l’agente di Lobotka | “Chiacchiere che vengono fuori da Napoli”

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’agente di Stanislav, Branislav Jasurek, hato ai microfoni di Gonfialarete.com, sito del giornalista Raffaele Auriemma. Il procuratore si è pronunciato sul continuo accostamento del suo assistito al Napoli. “Questa cosa ormai mi fa ridere, a ogni sessione di mercato la stessa storia: è diventata una cosa comica. Mi trovo costretto a ribadire che la verità è un’altra: non ho mai più avuto contatti con il Napoli perda quando nei con Giuntoli lo scorso anno. Non c’è niente, assolutamente niente di nuovo. Sono tutte chiacchiere cheda Napoli, mai supportate da passi concreti da parte del club. Insomma, come sempre”. Il Napoli, dunque, non si sarebbe ancora mosso seriamente per il centrocampista del Celta Vigo. Le varie indiscrezioni di mercato, in ogni caso, descrivono un giocatore voglioso di approdare nella piazza partenopea. I primi ...

